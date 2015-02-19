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19 февраля, 17:57

Как склоняются названия районов

Строгино районы новости читателей московский папарацци правила русского языка склонения

Фото: читатель M24.ru Алексей

Многих читателей M24.ru интересует вопрос, нужно ли склонять названия столичных районов. Часто по обратной связи приходят и гневные сообщения. А вот читатель Алексей решил спросить, правильно ли будет склонять название района Строгино.

"Недавно переехали жить в район Строгино. Заметил странную вещь: название района по-разному склоняется на автобусных маршрутах. Какая форма верная? Интересно узнать, с чем связана эта путаница", – пишет Алексей.

Отвечаем: заменять окончания у слов "Домодедово", "Куркино", "Строгино" – для многих настоящая боль. "Многим кажется, будто бы эти слова никогда раньше не склоняли, а теперь вдруг стали склонять. Это крайне распространенное заблуждение. На самом деле все наоборот", – говорит эксперт "Грамоты.ру" Владимир Пахомов.

Отказываться от склонения названий городов и районов, оканчивающихся на "о", начали несколько десятилетий назад. Тенденция быстро приобрела популярность.

"Раньше склонение было нормой, и доказать это легко. Достаточно вспомнить про "день Бородина" [из стихотворения Лермонтова – примечание редактора] или о советском кинофильме "Дело было в Пенькове", – объяснил нам специалист.

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Из-за того что в разговорной речи Домодедово и Строгино люди склонять практически перестали, возвращение к истокам прошло не слишком гладко: все уже успели позабыть эту строгую литературную норму русского языка. Даже самым преданным ценителям грамотности начало казаться, что предложение "Мы живем в Куркине" звучит дико.

"Многие радиоведущие рассказывали мне, что люди просто обрывают телефоны их студий, требуя запретить склонять Алтуфьево и Домодедово. Хотя нельзя запретить то, что должно склоняться по грамматическим нормам", – говорит о глобальном заблуждении носителей языка Пахомов.
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Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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