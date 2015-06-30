Форма поиска по сайту

30 июня 2015, 16:14

Культура

Спилберг собирается экранизировать книгу автора "Юрского периода"

Фото: imdb.com

Режиссер Стивен Спилберг планирует снять фильм по книге "Микро" писателя Майкла Крайтона, получившего известность благодаря серии "Парк Юрского периода". Сообщение об этом появилось на сайте кинокомпании DreamWorks.

В центре сюжета книги – группа молодых аспирантов, получивших работу в биотехнологической компании на Гавайях. В результате сбоя оборудования они оказались уменьшены в несколько раз.

Дата начала съемок картины пока неизвестна.

Стивен Спилберг – сценарист, продюсер и один из самых успешных американских режиссеров в истории. Он – трехкратный лауреат премии "Оскар" и постановщик знаковых и нашумевших картин, таких, как "Челюсти", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана" и других.

Майкл Крайтон – американский писатель-фантаст, сценарист и кинорежиссер, продюсер широко известный благодаря своим произведениям в жанрах научной фантастики, медицинской фантастики и триллера. В числе его книг – "Штамм "Андромеда", "Сфера", "Парк Юрского периода". Писатель скончался 4 ноября 2008 в возрасте 66 лет.

Стивен Спилберг Мир юрского периода экранизация

Главное

