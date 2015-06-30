Спилберг собирается экранизировать книгу автора "Юрского периода"

Режиссер Стивен Спилберг планирует снять фильм по книге "Микро" писателя Майкла Крайтона, получившего известность благодаря серии "Парк Юрского периода". Сообщение об этом появилось на сайте кинокомпании DreamWorks.

В центре сюжета книги – группа молодых аспирантов, получивших работу в биотехнологической компании на Гавайях. В результате сбоя оборудования они оказались уменьшены в несколько раз.

Дата начала съемок картины пока неизвестна.

Стивен Спилберг

– сценарист, продюсер и один из самых успешных американских режиссеров в истории. Он – трехкратный лауреат премии "Оскар" и постановщик знаковых и нашумевших картин, таких, как "Челюсти", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана" и других.

Майкл Крайтон – американский писатель-фантаст, сценарист и кинорежиссер, продюсер широко известный благодаря своим произведениям в жанрах научной фантастики, медицинской фантастики и триллера. В числе его книг – "Штамм "Андромеда", "Сфера", "Парк Юрского периода". Писатель скончался 4 ноября 2008 в возрасте 66 лет.

