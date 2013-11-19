Литература: Стивен Кинг

Фото: stephenking.com

Стивен Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику и драму. Получил прозвище "король ужасов".

Кинг опубликовал 50 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг. Существует около сотни кинофильмов, снятых по мотивам его книг. Писатель также стал автором сценария одной из серий "Секретных материалов".

За свое творчество Стивен Кинг получил Премию Брэма Стокера, Всемирную премию фэнтези, награду Британского общества фэнтези, его повесть "Промежуточная станция" была кандидатом на премию "Небьюла", а рассказ "Человек в черном костюме" получил премию О. Генри.