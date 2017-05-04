Пол Маккартни возглавил рейтинг самых богатых музыкантов Британии

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Названы самые богатые музыканты Великобритании 2017 года по версии The Sunday Times. Об этом сообщает "Газета.ру".

На первом месте оказался Пол Маккартни с женой Нэнси Шевелл. Их состояние оценивается в 780 миллионов фунтов стерлингов (на 20 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в прошлом году).

На второй строчке оказался Эндрю Ллойд Уэббер, чье состояние в этом году достигает 740 миллионов фунтов стерлингов (на 25 миллионов фунтов стерлингов больше).

Третья позиция досталась группе U2 (548 миллионов фунтов стерлингов). Четвертое место занял Элтон Джон с состоянием в 90 миллионов фунтов стерлингов. На пятой строчке – Мик Джаггер, а на шестой – Кит Ричардс.

В первую десятку также попали вдова и сын Джорджа Харрисона – Оливия и Дани Харрисон.

Восьмое место поделили Майкл Флэтли и Ринго Старр. Замыкает десятку лидеров Стинг.

Певица Адель признана самым богатым музыкантом Британии младше 30 лет (ее состояние – 125 миллионов фунтов стерлингов). В общем списке она делит 19-е место с Брайаном Мэем из группы Queen.