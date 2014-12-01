Возвращение транспорта на Арбат недопустимо - глава муниципалитета

Фото: m24.ru

Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко считает недопустимым возвращение транспорта на улицу Старый Арбат.

"Люди, приезжающие в Москву, первым делом идут на Красную площадь, а потом - на Арбат. Это как раз та пешеходная зона, которая находится в шаговой доступности от Красной площади. И, не забывайте, это жилая зона, подъезды выходят прямо на улицу", - рассказал Бабенко Агентству "Москва".

По словам главы муниципального округа, движение транспорта в условиях уличной акустики также создаст высокий уровень шума.

Напомним, ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов высказался за возвращение транспорта на Старый Арбат. Правда, он отметил, что в ближайшее время эта идея вряд ли будет реализована.

Кузнецов подчеркнул, что из-за проблем с транспортной доступностью и парковкой Старый Арбат теряет важную часть аудитории. В частности, страдают потенциальные посетители расположенных на Арбате магазинов и бутиков.

По словам главного архитектора бюро "Остоженка" Александра Скокана, Старый Арбат стал пешеходным лишь из-за того, что в восьмидесятые годы прошлого столетия там копали коллектор к зданию Министерства обороны.