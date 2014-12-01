Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря 2014, 12:08

Город

Возвращение транспорта на Арбат недопустимо - глава муниципалитета

Фото: m24.ru

Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко считает недопустимым возвращение транспорта на улицу Старый Арбат.

"Люди, приезжающие в Москву, первым делом идут на Красную площадь, а потом - на Арбат. Это как раз та пешеходная зона, которая находится в шаговой доступности от Красной площади. И, не забывайте, это жилая зона, подъезды выходят прямо на улицу", - рассказал Бабенко Агентству "Москва".

По словам главы муниципального округа, движение транспорта в условиях уличной акустики также создаст высокий уровень шума.

Ссылки по теме


Напомним, ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов высказался за возвращение транспорта на Старый Арбат. Правда, он отметил, что в ближайшее время эта идея вряд ли будет реализована.

Кузнецов подчеркнул, что из-за проблем с транспортной доступностью и парковкой Старый Арбат теряет важную часть аудитории. В частности, страдают потенциальные посетители расположенных на Арбате магазинов и бутиков.

По словам главного архитектора бюро "Остоженка" Александра Скокана, Старый Арбат стал пешеходным лишь из-за того, что в восьмидесятые годы прошлого столетия там копали коллектор к зданию Министерства обороны.

Арбат является одной из самых известных улиц столицы и первой полностью пешеходной дорогой в Москве. Название улице дано по наименованию местности, возникшему еще в XV веке. Арбат как улица Москвы оформился в конце XVI века.

В XVIII-XIV веке Арбат стал местом проживания дворян, одной из "аристократических" улиц Москвы. В конце XIV века по нему пустили конку, а в 1908 году по улице проложили трамвайный маршрут.

Арбат стал пешеходным в 1986 году после реконструкции.

Старый Арбат улицы пешеходные зоны дворы Сергей Кузнецов Евгений Бабенко

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика