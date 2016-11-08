Памятник задумчивому коту Томбили украли в Стамбуле

Неизвестные украли памятник турецкому коту Томбили в Стамбуле, сообщается на странице животного в Facebook. Монумент установили в городе по инициативе поклонников четвероногого.

Пользователи социальных сетей возмущены произошедшим. Поклонники кота недоумевают кому и зачем понадобилось красть статую, установленную в память о погибшем животном.

Томбили умер в августе 2016 года. Он стал знаменит благодаря пользователям соцсетей, которые публиковали фото кота в задумчивой позе. Томбили любил сидеть на одной из улиц Стамбула, облокотившись одной лапой на бордюр и рассматривать прохожих.

Скульптуру установили на городской улице 4 октября. Кота изобразили в его любимой позе.