Про музыку: Александр Васильев и группа "Сплин" расскажут о новом альбоме

Фото: Страница группы "Сплин" в Facebook
25 сентября, в день выхода второй части альбома "Резонанс", группа "Сплин" устроит пресс-конференцию в Москве. Место и время проведения мероприятия держатся в секрете.
Участники группы "Сплин" расскажут о предстоящем туре в поддержку пластинки. Кстати, он завершится крупным концертом в столице (20 декабря в "Олимпийском").
Напомним, первая часть альбома "Резонанс" вышла в свет 1 марта этого года. В пластинку вошло 14 треков. Во вторую часть альбома вошли 11 песен, которые уже сейчас можно послушать на сервисе "Яндекс. Музыка".
