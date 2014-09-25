Про музыку: Александр Васильев и группа "Сплин" расскажут о новом альбоме

Фото: Страница группы "Сплин" в Facebook

25 сентября, в день выхода второй части альбома "Резонанс", группа "Сплин" устроит пресс-конференцию в Москве. Место и время проведения мероприятия держатся в секрете.

Участники группы "Сплин" расскажут о предстоящем туре в поддержку пластинки. Кстати, он завершится крупным концертом в столице (20 декабря в "Олимпийском").

Напомним, первая часть альбома "Резонанс" вышла в свет 1 марта этого года. В пластинку вошло 14 треков. Во вторую часть альбома вошли 11 песен, которые уже сейчас можно послушать на сервисе "Яндекс. Музыка".

Когда: 25 сентября в 16.00

25 сентября в 16.00 Кто: Александр Васильев и группа "Сплин"

Александр Васильев и группа "Сплин" О чем: о новом альбоме

о новом альбоме Кому смотреть: всем поклонникам рока



