25 сентября 2014, 15:10

Шоу-бизнес

Про музыку: Александр Васильев и группа "Сплин" расскажут о новом альбоме

Фото: Страница группы "Сплин" в Facebook

25 сентября, в день выхода второй части альбома "Резонанс", группа "Сплин" устроит пресс-конференцию в Москве. Место и время проведения мероприятия держатся в секрете.

Участники группы "Сплин" расскажут о предстоящем туре в поддержку пластинки. Кстати, он завершится крупным концертом в столице (20 декабря в "Олимпийском").

Напомним, первая часть альбома "Резонанс" вышла в свет 1 марта этого года. В пластинку вошло 14 треков. Во вторую часть альбома вошли 11 песен, которые уже сейчас можно послушать на сервисе "Яндекс. Музыка".

  • Когда: 25 сентября в 16.00
  • Кто: Александр Васильев и группа "Сплин"
  • О чем: о новом альбоме
  • Кому смотреть: всем поклонникам рока

[ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]
[/ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]

