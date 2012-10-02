Форма поиска по сайту

02 октября 2012, 13:00

Команда СЗАО одержала победу на турнире по городошному спорту

Фото: sport.mos.ru

Команда Северо-Западного административного округа Москвы заняла первое место на Московских городских соревнованиях по городошному спорту, которые прошли в Тушино. Состязания проводились в рамках Спартакиады "Спортивное долголетие".

На каждом этапе команда СЗАО выбивала больше фигур, чем соперники. В рамках предварительного этапа спортсменам из СЗАО удалось выбить 19 фигур, а в полуфинальных соревнованиях - 18, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В финале команда СЗАО выбила 16 фигур и заняла первое место, опередив соперников из Юго-Восточного административного округа столицы.

Третье место заняли спортсмены Юго-Западного административного округа Москвы.

Правилами турнира игрокам предписывалось выбить максимальное количество фигур за тридцать бросков бит.

