Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2014, 11:38

Спорт

"Спартаку" разрешили заявить Андрея Диканя как россиянина

Андрей Дикань. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) получил от ФИФА документы, подтверждающие, что вратарь "Спартака" Андрей Дикань не проводил матчей за сборную Украины. Таким образом, голкипер не будет считаться легионером в российском чемпионате, сообщил председатель палаты по разрешению споров РФС Сергей Донцов.

"Мы получили подтверждение на запрос, который направляли в ФИФА: Дикань не проводил официальных матчей за сборную Украины. Соответственно, "Спартак" может заявлять Диканя как россиянина", - цитирует Донцова "Советский спорт".

Напомним, что Дикань имеет украинское и российское гражданство, и по новым правилам, вступившим в силу с начала этого сезона, считается в России легионером. При этом из-за этого правила голкипер потерял место в основе московского клуба. Ранее вратарь заявлял, что готов покинуть "Спартак" ради игровой практики.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
Спартак вратарь Андрей Дикань

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика