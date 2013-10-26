"Спартак" дома уступил "Адмиралу" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в домашнем матче КХЛ уступил "Адмиралу" из Владивостока - 1:3. Последнюю шайбу гости забросили в пустые ворота.

Счет был открыт на 33-й минуте - отличился Бергфорс, распечатавший ворота Гласса.

Основные события на льду развернулись в концовке третьего периода. Сначала Никитенко увеличил преимущество "Адмирала" в счете, но уже спустя минуту Козлову удался бросок, поставивший в тупик голкипера гостей.

"Спартак" устроил настоящий навал на ворота противника, но успеха это москвичам не принесло. Примерно за полторы минуты до конца встречи Гласс уступил место на площадке шестому полевому игроку.

Однако это привело лишь к тому, что Угаров поразил пустые ворота и установил окончательный счет в матче - 3:1 в пользу "Адмирала".

После этого поражения "Спартак" опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. У "красно-белых" 28 очков после 20 игр.