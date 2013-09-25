Московский "Спартак" в домашнем матче одержал победу над "Краснодаром"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве на стадионе "Локомотив" состоялся матч 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Спартаком" и "Краснодаром". Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

После предыдущего тура чемпионата России в таблице установилось троевластие: "Зенит", "Спартак" и ЦСКА набрали одинаковое количество очков - 20. Таким образом, десятый тур был шансом для каждой из команд выйти на чистое первое место.

"Спартак" встречался с "Краснодаром", который очень хорошо начал этот сезон и расположился на высоком пятом месте.

Счет был открыт уже на 4-й минуте в первой же атаке "Спартака". Хурадо получил мяч перед штрафной "Краснодара", сделал несколько шагов к центру и нанес неотразимый удар в "девятку". Голкипер "черно-зеленых" Фильцов выручить свою команду не сумел - 1:0 в пользу "красно-белых".

На 16-й минуте гости сравняли счет. В штрафной "Спартака" возникла неразбериха, мяч после удара Вандерсона отскочил к его одноклубнику Маурисио, который пробил метров с двадцати - Песьяков даже не прыгнул за сферой, влетевшей в нижний угол ворот.

Однако спустя десять минут москвичи снова вышли вперед. Макгиди отдал передачу на Мовсисяна, который вышел один на один с вратарем и покатил мяч между ног голкипера.

Еще через три минуты Хурадо сделал дубль. Мовсисян отобрал мяч у защитника "Краснодара", отпасовал на Макгиди, навесившего в центр штрафной площади соперника. Фильцов дотянулся до мяча, но не слишком удачно - снаряд отскочил к Хурадо, который поразил "девятку" ворот гостей.

Казалось, что "Спартак" во втором тайме разовьет успех, но получилось иначе - у "красно-белых" расклеилась игра, и "Краснодар" перехватил инициативу. Гости создали довольно большое количество опасных моментов, несколько раз москвичей спасал Песьяков, но в итоге мяч все же побывал в воротах "Спартака".

На 68-й минуте вышедший на замену Исаэл нанес мощный дальний удар, и мяч влетел в "девятку" ворот Песьякова.

Несмотря на то, что гости много атаковали, а в конце матча устроили настоящий навал на ворота "Спартака", больше забить "Краснодар" не смог. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу москвичей.

"Спартак" одерживает седьмую победу в 10 матчах и продолжает делить первое место по набранным очкам с "Зенитом", который также выиграл свой матч. ЦСКА свой поединок против "Анжи" еще не провел.

Василий Макагонов