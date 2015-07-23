"Спартак" расторг контракт с Динияром Билялетдиновым

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с полузащитником Динияром Билялетдинова. Соглашение разорвано по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба "красно-белых".

Билялетдинов вернулся в "Спартак" после годичной аренды в "Торпедо", но выяснилось, что тренерский штаб москвичей на него не рассчитывает.

Таким образом футболист стал свободным агентом и может подписать контракт с любым клубом, который будет заинтересован в его услугах. В частности, такой командой может стать казанский "Рубин".

Отметим, что Билялетдинов провел за "Спартак" 30 матчей, в которых забил 4 гола.

На момент перехода в стан "красно-белых" полузащитник считался железным игроком основы сборной России. Однако впоследствии Билялетдинов даже перестал рассматриваться в качестве кандидата на вызов.