"Спартак" дома всухую проиграл "Авангарду"

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Московский "Спартак" потерпел очередное поражение в розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. "Красно-белые" получили три безответных шайбы от "Авангарда" в матче, состоявшемся вечером 19 декабря.

После небольшой паузы в розыгрыше, вызванной играми сборной на Кубке Первого канала, продолжился розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ. Номинально центральной встречей дня была игра между "Спартаком" и "Авангардом".

"Красно-белые", занимающее последнее место в таблице дали бой противнику, но большего добиться не смогли, получив в каждом периоде по голу. В первом периоде отличился Фролов, во втором, после грубой ошибки голкипера "Спартака" Борисова, шайбу в ворота подопечных Канарейкина отправил Волков, а в заключительной двадцатиминутке Первушин установил окончательный счет.

Москвичи имели массу шансов для того, чтобы сократить разрыв в счете, но не смогли их реализовать. Особенно хромала игра в большинстве - результата не принесло ни одно из пяти удалений гостей за матч.

"Спартак" терпит очередное поражение и остается на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. Более того, в третьей игре подряд "красно-белые" уходят со льда без забитых шайб.