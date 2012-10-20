Махачкалинский "Анжи" обыграл "Спартак" со счетом 2:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Махачкалинский ФК "Анжи" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1. Встреча в рамках 12 тура чемпионата России по футболу проходила на домашнем поле победителей.

При этом главный тренер "Спартака" Унаи Эмери винит в проигрыше арбитра Эдуарда Малого.

"Все вопросы к судье. До перерыва мы владели преимуществом и мячом, играли по ветру. Сопернику сыграло на руку судейство Малого. Но после удаления защитника игра поменялась. Благодарю наших футболистов за самоотверженность, но Малый сделал все возможное, чтобы "Спартак" сегодня не победил", - заявил Эмери.

В итоге "Анжи", набравший 29 очков, сохраняет лидерство в турнирной таблице. "Спартак" с 19 очками расположился на шестом месте, сообщает "Спорт-Экспресс".

Добавим, что главный тренер "Анжи" Гус Хиддинк не смог руководить командой из-за травмы колена, которую он получил 18 октября на одной из тренировок. Хиддинка заменил его ассистент Желько Петрович.