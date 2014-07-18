"Црвена Звезда" не получит вознаграждения за игру со "Спартаком"

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Белградская "Црвена Звезда" не получит финансового вознаграждения за участие в матче открытия стадиона московского "Спартака", намеченном на 5 сентября, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сербская команда прилетит в Москву 4 сентября, а на следующий день после игры отправится домой. "Спартак" оплатит перелет гостей и их проживание в российской столице. Финансовые выплаты команде за участие в товарищеском матче не предусмотрены.

Ранее стало известно, что контракт на проведение встречи должен быть подписан в пятницу, 18 июля, в Белграде.

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Первый матч на "Открытие Арене", в котором встретятся "Спартак" и "Црвена Звезда", будет сыгран 5 сентября. Изначально открытие стадиона было намечено на 24 июля, однако сроки сдачи объекта в эксплуатацию были продлены, и дата открытия перенесена на сентябрь.

До 5 сентября "Спартак" не будет проводить домашние матчи в чемпионате России. "Красно-белые" в первых турах нового сезона в гостях сыграют с "Рубином", "Динамо", "Краснодаром", ЦСКА, "Уфой" и "Амкаром".