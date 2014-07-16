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Спорт

16 июля 2014, 15:53

"Спартак" и "Црвена Звезда" 18 июля подпишут контракт на матч открытия

Спартак стадионы Црвена Звезда Открытие Арена

Фото: ИТАР-ТАСС

"Спартак" подпишет соглашение с "Црвеной Звездой" о проведении матча открытия нового стадиона московского клуба в пятницу, 18 июля, сообщает ИТАР-ТАСС.

Первый поединок на "Открытие Арены" состоится 5 сентября. Изначально открытие стадиона было намечено на 24 июля, однако сроки сдачи объекта в эксплуатацию были продлены, и дата открытия была сдвинута.

Стадион "Открытие Арена" строится в Тушине с 2010 года. Он будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории также предусмотрены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики.

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Здесь планируется открыть музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам - братьям Старостиным, Игорю Нетто и Никите Симоняну.

Вместимость стадиона составит 42 тысячи зрителей. Однако к чемпионату мира по футболу 2018 года она будет увеличена до 45 тысяч.

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Помимо стадиона, в Тушине будет открыта станция метро "Спартак". Ее пропускная способность в утренние часы пик по будням (без учета проведения массовых спортивных мероприятий) составит 4,4 тысяч человек, в вечерние часы пик по будням – 7,5 тысяч человек. В дни проведения массовых спортивных мероприятий – 20,1 тысяч человек.

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