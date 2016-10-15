"Спартак" обыграл "Ростов" и сохранил лидерство в чемпионате России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футболисты московского "Спартака" обыграли "Ростов" в домашнем матче десятого тура чемпионата России. Эта победа позволила клубу сохранить по итогам тура лидерство в турнирной таблице.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 53-й минуте забил Денис Глушаков. "Ростов" доигрывал матч вдевятером. В конце первого тайма красную карточку получил Федро Кудряшов, на 75-й минуте с поля за вторую желтую карточку удалили Сераса Наваса.

"Спартак" набрал 22 очка и лидирует в турнирной таблице. В следующем туре "красно-белым" предстоит матч с "Уралом" из Екатеринбурга. Матч состоится 22 октября.