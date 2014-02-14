Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" сыграет с киевским "Динамо" в первом матче на новом стадионе команды "Открытие Арена", сообщает официальный сайт "красно-белых". Встреча пройдет 24 июля 2014 года.

"История спортивного противостояния "Спартака" и киевского "Динамо" помнит множество незабываемых моментов, которые вошли в классику отечественного футбола. Встречи между спартаковцами и киевлянами были и остаются самыми интересными и привлекательными для болельщиков России и Украины", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее возможным соперником "Спартака" в первом матче на новом стадионе назывался "Манчестер Юнайтед", однако английский клуб вряд ли смог бы приехать в сильнейшем составе из-за сроков проведение чемпионата мира в Бразилии.

Напомним, стадион "Спартак" будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории стадиона также предусмотрены рестораны, спорт-бар, музей ФК "Спартак" и магазин атрибутики.

Стадион рассчитан на 44 тысячи зрителей. Однако число зрительских мест возможно увеличить до 46 тысяч. На территории арены планируется открыть музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам - братьям Старостиным, Игорю Нетто и Никите Симоняну.