Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября 2013, 17:34

Спорт

Нападающий "Спартака" Юра Мовсисян может пропустить остаток сезона

Фото: ИТАР-ТАСС

Форвард московского "Спартака" Юра Мовсисян усугубил травму колена и может пропустить оставшиеся матчи чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".

В воскресном матче с "Зенитом" Мовсисян усугубил травму правого коленного сустава. Как отмечает руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, у нападающего уже имелось застарелое частичное повреждение наружного мениска этого же коленного сустава. Не исключается вероятность оперативного вмешательства.

В настоящий момент пока не ясно, сможет ли Мовсисян принять участие в оставшихся матчах сезона.

Ссылки по теме


Напомним, что в воскресенье московский "Спартак" в домашнем матче 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 4:2. Форвард "красно-белых" Юра Мовсисян сделал в нем хет-трик.

После 16 туров "Спартак" делит с "Локомотивом" второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на три балла. Мовсисян возглавляет гонку бомбардиров - на его счету 12 голов.

Сайты по теме


Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
Спартак травмы Юра Мовсисян

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика