Нападающий "Спартака" Юра Мовсисян может пропустить остаток сезона

Фото: ИТАР-ТАСС

Форвард московского "Спартака" Юра Мовсисян усугубил травму колена и может пропустить оставшиеся матчи чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".

В воскресном матче с "Зенитом" Мовсисян усугубил травму правого коленного сустава. Как отмечает руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, у нападающего уже имелось застарелое частичное повреждение наружного мениска этого же коленного сустава. Не исключается вероятность оперативного вмешательства.

В настоящий момент пока не ясно, сможет ли Мовсисян принять участие в оставшихся матчах сезона.

Напомним, что в воскресенье московский "Спартак" в домашнем матче 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 4:2. Форвард "красно-белых" Юра Мовсисян сделал в нем хет-трик.

После 16 туров "Спартак" делит с "Локомотивом" второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на три балла. Мовсисян возглавляет гонку бомбардиров - на его счету 12 голов.