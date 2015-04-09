Футболистов московского "Спартака" угостят тульскими пряниками

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Руководство тульского "Арсенала" приготовило специальную акцию гостеприимства для футболистов московского "Спартака" – каждом игроку "красно-белых" перед матчем 22-го тура чемпионата России вручат по прянику, сообщает ТАСС.

"Перед матчем девушка в кокошнике вручит каравай с солью капитану "Спартака", а ребята из нашей спортшколы – пряники футболистам основного состава и запасным. Таким образом мы хотим снизить градус агрессии. Это и красиво, и полезно", – рассказал пресс-атташе тульского клуба Евгений Овсянников.

По его словам, такая акция стане своеобразным "ремейком" предыдущего визита "Спартака" в Тулу, который состоялся в 1994 году.

"Спартак" играл у нас всего один раз, в матче на Кубок. Мы встречали команду хлебом и солью, была очень добрая атмосфера. Во время сегодняшней церемонии мы разместим на табло снимок с того матча, на котором изображен Илья Цымбаларь", – добавил представитель клуба.

Матч 22-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Спартаком" начнется в 17.45 по московскому времени.