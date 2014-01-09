Игрок "Спартака" Ким Чельстрем покинет московский клуб в межсезонье

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Полузащитник столичного "Спартака" Ким Чельстрем сменит клуб в межсезонье. Игрок продолжит карьеру в турецкой команде "Бурсаспор".

"Красно-белые" получат за трансфер футболиста 2,5 миллиона евро, утверждает издание HaberEvet. Контракт Чельстрема с "Бурсаспором" будет рассчитан на три года.

Портал, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что договоренность между руководством "Спартака" и турецким клубом уже достигнута.

В текущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги Чельстрем провел 10 матчей, в которых забил один гол - в ворота санкт-петербургского "Зенита".