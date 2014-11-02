Московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Кубанью"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В матче 12-го тура Российской футбольной Премьер-лиги столичный "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Кубанью". Поединок, прошедший в Краснодаре, завершился со счетом 3:3.

"Красно-белые" смогли распечатать ворота хозяев поля уже на 10-й минуте встречи. Патрик Эберт выполнил подачу в штрафную, Жоао Карлос пробил головой в штангу, а первым на добивании оказался Сердар Таски.

Начало же второй половины игры осталось полностью за "Кубанью". Два гола Секу Олисе с разницей в восемь минут, и подопечные Мурата Якина в положении отыгрывающихся. Однако спустя пять минут полузащитник московской команды Ким Чельстрем после отличного паса Юры Мовсисяна сделал счет снова равным.

Шведский футболист решил на этом не останавливаться и вскоре оформил дубль - Эберт выполнил навес во вратарскую, Жоао Карлос головой сделал скидку на дальнюю штангу, откуда Чельстрем поразил пустой угол ворот.

Но вел в счете "Спартак" всего несколько минут - Таски сыграл рукой в своей штрафной, а Ивелин Попов хладнокровно реализовал пенальти.

После таких насыщенных 25 минут второго тайма команды затем немного успокоились. В конце игры чуть ближе к успеху были игроки "Кубани", однако поединок все-таки завершился результативной ничьей.

В итоге "Спартак" набирает 19 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Отметим, что по 19 баллов также на счету "Локомотива" и "Динамо", которые опережают "красно-белых" только по дополнительным показателям.