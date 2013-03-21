Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов

Фото: ИТАР-ТАСС

Режиссер Никита Михалков в очередной раз избран председателем Союза кинематографистов России. Поддержавшие его кандидатуру отметили, что его деятельность идет на пользу имущественному положению Союза.

За Михалкова проголосовал 361 делегат из 499. Вадима Абдрашитова, который также боролся за пост председателя, поддержали 43 человека. За Дмитрия Месхиева голоса отдали восемь человек, сообщает "Интерфакс".

Добавим, что некоторые из делегатов в шутку предложили сделать Михалкова вечным председателем Союза. Другие предложили режиссеру самолично снять с себя полномочия, мотивируя это нарушением демократии.

"Вопрос выборов - это вопрос съезда. Не надо избирать навечно, потому что тот факт, что съезд раз за разом, из съезда в съезд избирает Михалкова - это и есть кредит доверия", - подчеркнул генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который также поддержал Михалкова.

Никита Сергеевич подчеркнул, что останется на посту несмотря на критику.

"Сегодня мужской поступок - это остаться здесь, а ней уйти. Это не сладкий кусок хлеба, да здесь и хлеба-то нет", - добавил Михалков.