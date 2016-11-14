"Современник" получит новую архитектурную подсветку в январе

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Театр "Современник" и еще несколько зданий на Бульварном кольце получат архитектурную подсветку после Нового года, сообщает "Вечерняя Москва".

Всего на Бульварном кольце подсветят 18 зданий, в том числе "Дом со скульптурами" в Подколокольном переулке и ателье "Русский Шанель" на Тверском бульваре.

Все работы должны быть окончены к 20 января 2017 года.