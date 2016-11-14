"Современник" получит новую архитектурную подсветку в январе

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Театр "Современник" и еще несколько зданий на Бульварном кольце получат архитектурную подсветку после Нового года, сообщает "Вечерняя Москва".
Всего на Бульварном кольце подсветят 18 зданий, в том числе "Дом со скульптурами" в Подколокольном переулке и ателье "Русский Шанель" на Тверском бульваре.
Все работы должны быть окончены к 20 января 2017 года.
Театр был основан в 1956 году. Первоначально спектакли игрались на различных площадках, но уже в 1961 году артистам выделили собственное здание по адресу Маяковского, дом 1. С 1974 года театр "Современник" расположен в здании бывшего кинотеатра "Колизей" по адресу Чистопрудный бульвар, 19а.
Заказчиком постройки здания в 1912 году выступил купец, меховщик А. П. Гуськов, которому принадлежало домовладение № 19. Здание, в котором расположился кинотеатр, построено с элементами античной архитектуры в стиле неоклассицизма и модерна. Проект выполнил знаменитый архитектор Роман Иванович Клейн. Площадка кинотеатра в 20-30-е годы XX века часто использовалась для театральных постановок. С 1924 по 1932 годы здесь проходили спектакли Первого рабочего театра Пролеткульта, с 1932 по 1936 – образованного на его базе театра ВЦСПС.