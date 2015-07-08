Давай, артист! Константину Райкину – 65

Константину Райкину исполнилось 65 лет

Так случилось, что все близкие родственники Константина Райкина были связаны с театром напрямую: отец, гениальный Аркадий Райкин, и мать, Руфь Иоффе, гастролировали по стране, сестра Екатерина играла в Театре имени Вахтангова. Молодого человека смущала инерция – он понимал, что артистической среды не миновать, но играл в прятки с судьбой, готовясь стать биологом. Закончив физико-математическую школу-интернат при Ленинградском государственном университете, Райкин планировал связать свою жизнь с наукой, однако одновременно назревало совершенно иное желание – бросить все и рвануть в Москву, чтобы поступить в театральный вуз. Это в итоге и было сделано.

Райкина сходу взяли в училище имени Щукина, на курс к Юрию Катину-Ярцеву. Студенческий поток оказался по-настоящему звездным – вместе с ним азы профессии постигали Юрий Богатырев, Наталья Гундарева, Наталья Варлей.

После окончания вуза Райкина принял к себе в труппу театр "Современник", на сцене которого актер сыграл 38 ролей, из которых 15 главных.

Фото: ТАСС/Валерий Христоносов

Как часто рассказывает сам Константин Аркадьевич, громкая фамилия во многом ему мешала. Публика и театральное сообщество беспрестанно сравнивала его с прославленным отцом. И при этом актера мучил страх, рожденный мыслью, что окружающие могли подумать о закономерности его успеха – как же, папа уважаемый, даже почитаемый в культуре человек, значит, делает детям протекцию. Но так могли считать только те, кто не знал о том, что Аркадий Исаакович воспитал Константина своим примером, привил ему стремление к независимости и самодисциплине. Молодой человек не жалел сил и отстаивал свою индивидуальность.

Роли в фильмах "Много шума из ничего" и "Свой среди чужих, чужой среди своих" принесли Райкину известность. О том, как проходили съемки дебютного полнометражного фильма Никиты Михалкова, "русского вестерна", ходят легенды, но доподлинно известно, что Константин Райкин, исполнявший роль Каюма, делал все трюки без дублера. Эпизод, в котором Каюма и Шилова (Юрий Богатырев) сносит быстрое течение реки, снимали на Северном Кавказе, на Аргуне. Температура воды не поднималась выше трех градусов. Райкин сам прыгал с обрыва. Благо, второго дубля не понадобилось, и обошлось без травм.

Искрометный образчик дель арте, комедия режиссера Владимира Воробьева "Труффальдино из Бергамо" сделала Райкина всесоюзным любимцем. Кстати, с Венецией (по сюжету фильма именно там происходят события) у него особые отношения – актер называет себя фанатом этого города. Труффальдино полюбила публика, и на Райкина как из рога изобилия посыпались предложения сыграть героев, сходных по типажу. Однако ему не интересно повторяться. Само существование актера в контексте съемочного процесса восторгов у Райкина не вызывает. Без ощущения химии, возникающей при соприкосновении актера с живой, непокоренной аудиторией, ему неинтересно. Властью над залом он упивается. И это чувство превосходства, могущества над алчущей публикой не может конкурировать с синтетическим процессом, где партнер и его партнерша способны играть в кадре чувства друг к другу по команде "Мотор!" и "Стоп! Снято". Константин Аркадьевич не может поставить эти две актерские занятости в один ряд. Поэтому в кино он появляется редко, чему несказанно рад, так как эти проекты не отвлекают его от главного – от театра. Сцена для него – лобное место, а провал – хуже смерти.

Отрицательные роли, по мнению Константина Райкина, производят терапевтический эффект на актера. Доставая изнутри себя нелицеприятные качества, человек расстается с ними, а значит, становится лучше. По Райкину это акт настоящего очищения, внутреннего перерождения. Его понимание актерской профессии простирается далеко за пределы общепринятых рамок. Для него это настоящее служение. Такого же отношения он требует и к своему театру. Только в "Сатириконе" в оригинальной, жесткой форме, но с долей юмора, объясняют зрителям в зале, что гаджетам в театре не место – со сцены лица в свете экранов айфонов выглядят уродливо и пугают актеров.

Фото: ТАСС/Александр Куров

Райкин-режиссер не боится идти на такие рискованные шаги, которые многим его коллегам недоступны. Недавно он осуществил постановку спектакля "Все оттенки голубого", затрагивающего щекотливую тему сексуального самоопределения подростка. Главную роль в нем сыграл Илья Денискин. Молодой актер накануне юбилея своего наставника рассказал о нем m24.ru:

Илья Денискин. Фото: facebook.com/deniskin.ilya

"Константин Аркадьевич – человек честный, прямой. Если его что-то не устраивает, он скажет об этом в глаза, и это очень ценное качество. Некоторые не выдерживают его натиска, но зато он доходчиво и правильно может все объяснить. Очень уважаю его за это. Конечно, без строгости и требовательности невозможно представить его полный портрет, но эти его качества созидательны и направлены на цель – например, помочь артисту раскрыться. И это вырабатывает спортивный интерес. Когда я пришел в театр в 2012 году, я многого не умел, и, думаю, что не получил бы нужных для меня навыков, если бы не попал в "Сатирикон". Кстати, в этот театр я попал после окончания курса Константина Аркадьевича. Мне было 17 лет, и до этого времени я видел его только на экране. В том возрасте я уже четко для себя представлял, что пойду именно к Райкину. Его выпускники способны на все в профессии. У них особый инструментарий и привитые способности использовать его наиболее эффективно. Им не нужно раскачиваться, они моментально реагируют на поставленные задачи. Вообще Райкин хорош во всех его ипостасях: он великолепный актер, мудрый педагог и дальновидный худрук. Он классный!

В день юбилея я хочу пожелать, чтобы Константина Аркадьевича не подводило здоровье, чтобы он был всегда такой активный, какой есть. Я его очень люблю. Пусть у него будет все хорошо!"

На днях в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина прошел очередной набор студентов. Среди них оказался сын писателя, телеведущего, драматурга Андрея Максимова. М24.ru Андрей Маркович поделился радостью и поздравил Константина Райкина с юбилеем:

Андрей Максимов. Фото: ТАСС

"Константина Райкина я увидел впервые в спектакле "С любимыми не расставайтесь в "Современнике". У него была маленькая роль, но весь зал понял, что природа в этот раз не отдохнула на детях, и у Аркадия Исааковича очень талантливый сын. Потом я видел его в спектаклях, в кино. Одно из сильнейших потрясений – "Превращение" по Кафке в постановке Валерия Фокина. Герой Райкина превращался в насекомое, и это было невероятно. Потом я узнал его как режиссера, и понял, что Райкин умеет соединять глубину и зрелищность. Мне кажется, что современный театр победит именно тогда, когда режиссеры научатся делать то же самое. Потому глубина без зрелищности – скучно, а зрелищность без глубины – пусто. Наконец, сейчас я отдал Константину Аркадьевичу самое дорогое, что у меня есть – сына Андрея. Позавчера он был зачислен на первый курс высшей школы сценических искусств, куда мечтал поступить. Сделал он это совершенно самостоятельно. Естественно, теперь я буду смотреть на Константина Аркадьевича еще более внимательно. Для меня почетно и радостно, что этот Райкин не только вошел в мою жизнь как артист и режиссер, но и как человек, который будет влиять на моего сына. Я поздравляю Константина Аркадьевича с юбилеем! Уверен, что он останется таким же молодым, таким же ярым и любящим справедливость, и таким же талантливым. С праздником!"