Госпрограмма по реабилитации наркоманов заработает в ближайшие месяцы

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственная программа России по реабилитации и ресоциализации наркоманов может заработать в ближайший месяц, сообщил на заседании Совета Федерации в среду глава ФСКН Виктор Иванов.

Разработанная по поручению президента госпрограмма в настоящее время проходит утверждение в правительстве России. "Надеюсь, в ближайший месяц административные вопросы будут решены, и начнется финансирование программы уже на текущий 2014 год", - заявил он.

При этом для "предотвращения каких-либо технических накладок" Иванов попросил сенаторов поддержать программу перед кабинетом министров, сообщает "РИА Новости".

В ФСКН считают, что что главным результатом реализации госпрограммы станет формирование всех условий для ежегодного включения до 150 тысяч наркозависимых людей в программы комплексной реабилитации и ресоциализации.

Иванов отметил, что программа позволит за 7 лет ее реализации спасти от наркотиков порядка миллиона сограждан и на 20 процентов сократить уровень криминализации молодежной среды. "Программа имеет беспрецедентную для России бюджетную эффективность и позволит только за первые три года реализации сэкономить федеральному бюджету до 21 миллиардов рублей", - заключил глава ФСКН.