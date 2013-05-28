На Празднике мороженого в столице будет около 6 тысяч порций лакомства

Фото: ИТАР-ТАСС

1 и 2 июня на территории парка "Сокольники" состоится очередной Праздник мороженого. В этом году парк "Сокольники" заметно преобразился, и вместе с ним обновится и праздник. Всего на нем будет около 6 тысяч порций лакомства. А помимо всевозможных увлекательных конкурсов, на главной сцене состоится праздничный концерт.

С 10:00 все развлекательные площадки будут разделены по темам и равномерно распределены по парку. На них пройдут спортивные состязания, конкурсы с призами, аттракционы, эстафеты, лотерея, концертная программа эстрадных и цирковых артистов и молодежная дискотека.

Сторонники здорового образа жизни смогут принять участие в спортивных соревнованиях, которые пройдут на спортивной аллее.

Помимо всевозможных увлекательных конкурсов, на главной сцене состоится праздничный концерт с участием российских звезд. В нем примут участие Влад Соколовский, Elvira T, Ираклий Пирцхалава, а также группы "Инфинити", "Советский Союз", "Камни", "Девушки Эйнштейна" и многие другие.

В 12:00 начнется праздник Детского движения Москвы "Счастливая улыбка детства". С 12:00 до 15:00 на Песочной аллее парка будут работать аттракционы и интерактивные площадки. За активное участие ребята получат жетоны, которые они смогут обменять на подарки в сувенирной лавке.

Лучшим юным корреспондентам детского движения вручат награды, а наиболее активные из них получат официальные удостоверения представителей СМИ.

К тому же прямо из парка волонтеры отправятся в детские больницы и приюты, чтобы поздравить с праздником тех, кто не смог приехать в парк.

Начало праздника – в 10:00.