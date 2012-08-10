В парке "Сокольники" ожидается "Свинговый бум"

Фото с сайта парка "Сокольники"

В воскресенье, 12 августа, в столичном парке "Сокольники" состоится фестиваль "Свинговый бум". В нем примут участие лучшие музыканты, работающие в стиле джаз, блюз, свинг, рок-н-ролл, кантри, сёрф, ска, а также лучшие танцоры рок-н-ролла, свинга и буги-вуги.

Организаторы фестиваля обещают всем гостям незабываемое зрелище, позитивный настрой и неповторимое звучание живой музыки.

В фестивале примут участие более десяти музыкальных коллективов. В их числе – "Пижоны", "Короли твиста", Женя Теджетова и группа "Салют", BLUES PARTY ORCHESTRA, Лекс и команда JACK RABBITS, "Просто Джаз", МY BABY'S BLUES BAND и многие другие, сообщает пресс-служба парка "Сокольники".

При этом музыканты и танцоры будут одеты в неповторимые костюмы в стиле 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов прошлого века, что обеспечит гостям фестиваля незабываемые впечатления.

Также в программе фестиваля: мастер-класс по свингу, буги-вуги, чарльстону, твисту и латиноамериканским танцам, шоу-номера свинговых танцевальных студий, шоу клоун-театра "Мир Лиц", выставка ретро-автомобилей, ретро-бутик.

Постановщик фестиваля – музыкант Олег Усманов из легендарной группы "Мистер Твистер". Организаторы фестиваля – компания "Спидола", интернет-сайт rockabillyswing.ru. Фестиваль проходит при поддержке Федерации танцев в стиле свинг (ФТСС).

Фестиваль будет проводиться с 16.00 до 23.00 на Центральной эстраде парка "Сокольники". По словам организаторов, он состоится при любой погоде, поскольку зал и сцена находятся под тентом.