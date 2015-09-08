Посетители "Сокольников" сыграют в "живые шахматы"

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

19 сентября в парке "Сокольники" на Фонтанной площади пройдет турнир "Живые шахматы", сообщают организаторы.

Особенность турнира в том, что шахматными фигурами станут сами зрители – как взрослые, так и дети. Специально для этого будут изготовлены костюмы из крафт-бумаги. Свои костюмы участники турнира смогут изготовить заранее – материал можно получить в парке.

Мероприятие пройдет в два этапа, а в промежутки все желающие смогут научиться играть в старинные русские шахматы.

Дата: 19 сентября в 12.00 19 сентября в 12.00 Место: парк "Сокольники" Вход свободный

