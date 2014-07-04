Названы 10 финалистов конкурса на концепцию парка "Сокольники"

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В столице подвели итоги первого этапа международного конкурса на разработку концепции развития территории парка "Сокольники". Список из 10 финалистов конкурса уже сформирован, сообщает пресс-служба парка.
В общей сложности жюри рассмотрело около 70 конкурсных заявок, из которых порядка 40 поступило от участников из Испании, Франции, Великобритании, США, Италии, Украины, Латвии, Мексики, Китая, Словении и Турции. С российской стороны на конкурс было направлено почти 30 заявок.
Места финалистов распределялись согласно рейтингу, составленному жюри конкурса на основании изученных портфолио и эссе, предоставленных участниками.
Во втором туре конкурса примут участие 10 бюро из России, Китая, Великобритании, Нидерландов, Франции и Испании.
В десятку лучших вошли: Turenscape (Китай, Пекин), Ove Arup & Partners (Великобритания, Лондон), Debarre duplantiers associes (Франция, Париж), MLA+ B.V.(Нидерланды, Роттердам), Бюро Wow haus (Россия, Москва), Rubio arquitectura (Испания, Мадрид), Okra (Нидерланды, Утрехт), Ilex paysages & Urbanism (Франция, Париж), Cruz y Ortiz arquitectos (Испания, Севилья), Lola landscape architects (Нидерланды, Роттердам).
Победителя объявят 17 сентября. До обозначенной даты финалисты проведут презентации своих концепций.
Напомним, что участники конкурса долны разработать концепцию развития парка на 15 лет. Им предстоит решить ряд проблем - так, на сегодняшний день большинство посетителей сконцентрировано в центральной части парка, а большая его часть остается неосвоенной. Кроме того, разработчики должны предложить новую финансовую модель развития "Сокольников".
В жюри вошли эксперты в области архитектуры, градостроительства и развития парковых зон. Председателем стал министр правительства Москвы, глава департамента культуры Сергей Капков.
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Парк культуры и отдыха "Сокольники" - самый большой парк Москвы, общей площадью 516 гектаров. Его история отсчитывается с XV века, когда территория Сокольников стала местом великокняжеской соколиной охоты.
В петровское время на территории нынешнего парка проводились потешные бои и сформировалась традиция народных гуляний московской знати и простых горожан.
В ХIХ веке в Сокольниках создали парк с уникальной планировочной структурой, являющейся главным символом парка и в настоящее время: семь лучевых просек шли от "Круга" и замыкались поперечным просеком. Вдоль каждого из них были высажены деревья разных пород: березы, лиственницы, вязы и другие. Благодаря удобной ландшафтной структуре, уникальной атмосфере и месторасположению к концу века Сокольники превратились в один из самых популярных дачных уголков, место отдыха творческой публики.
В Советское время "Сокольники" стали парком культуры и отдыха: была развита досуговая инфраструктура, построены веранды для танцев, концертные эстрады, библиотеки-читальни, спортивные зоны и выставочный комплекс. В 1979 году парку присвоили статус памятника садово-паркового искусства XVII-XX веков. После чего дальнейшие радикальные преобразования в парке были ограничены.
В 2000-е годы начался новый этап, парк перешел в подчинение ГКУ "Объединенная дирекция "Мосгорпарк" и стал частью городской программы по развитию индустрии туризма и отдыха.
В настоящий момент происходит становление современного парка, который, так или иначе, отражает символы и ценности нашего времени. Понимание того, каким должен быть современный парк, должно лечь в основу разрабатываемых концепций.
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