Суббота24: Идем на "Сушку" и путешествуем в шестидесятые

"Сушка" в саду "Эрмитаж", фестиваль Back to the 60's в парке "Красная Пресня", концерт Placebo в Парке Горького и еще 21 событие в субботу, 4 июля.

08.00 Смотрим нового "Терминатора"

В минувший четверг в российский прокат вышел новый фильм о всемирно известном герое – "Терминатор: Генезис". Лидер сопротивления знаменитый Джон Коннор посылает в 1984 год сержанта Кайла Риз. Его задача защитить Сару Коннор, но неожиданный поворот событий меняет прошлое. Появляются новые враги, а грозный Терминатор вновь оказывается союзником.

Место : Кинотеатры Москвы : Кинотеатры Москвы Цена: от 200 рублей



08.00 Смотрим фильм "Хулиган"

Также в прокат выходит фильм "Хулиган". Его события разворачиваются вокруг тринадцатилетнего мальчика по имени Джейкоб. Он, как и большинство подростков маленького провинциального городка, не знает чем занять себя целыми днями. Подросток мечтает стать известным мотоциклистом, грезит о всеобщем признании и толпах фанатов. Но все его планы рухнули в один миг со смертью матери.

Место : Кинотеатры Москвы : Кинотеатры Москвы Цена: от 200 рублей



09.00 Гуляем на свадебном фестивале

В "Этномире" пройдет IV Международный свадебный фестиваль, на котором гости познакомятся со свадебными церемониями и обрядами разных стран мира, узнают их обязательные ритуалы, порядки и обычаи начинать семейную жизнь. Кроме того, можно будет разучить свадебный вальс, создать цветочный букет, и даже выступить в роли жениха или невесты.

Место : Культурно-образовательный центр "Этномир", Калужская область, Боровский район, д. Петрово : Культурно-образовательный центр "Этномир", Калужская область, Боровский район, д. Петрово Цена: от 300 рублей



10.00 Участвуем в олимпийском забеге

В парке "Сокольники" отметят XXVI Всероссийский Олимпийский День. Праздничные мероприятия откроются легкоатлетическим забегом на 5 000 метров. В этот день в парке пройдут турниры по воздушной акробатике и футболу – среди детских команд. Любой желающий также сможет проверить уровень своей физической подготовки – с помощью специально разработанного комплекса упражнений "Мой Олимп".

Место : Парк "Сокольники", Фестивальная площадь, СЦ "Лидер" : Парк "Сокольники", Фестивальная площадь, СЦ "Лидер" Вход свободный по предварительной регистрации



10.00 Выбираем наряды

В ТГ "Модный сезон" в этих выходные пройдет очередной Маркет российских дизайнеров. На этот раз он будет посвящен летним коллекциям. Участниками станут Султана Французова, Елена Карнаухова, Olga Elagina, Rybalchenko, Norka Store и другие. Кроме самой ярмарки на мероприятии будут организованы мастер-классы, музыкальное сопровождение и выставка картин.

Место: ТГ "Модный сезон", улица Охотный ряд, дом 2\ ТГ "Модный сезон", улица Охотный ряд, дом 2\ Вход свободный



10.00 Веселимся на "Нашествии"

3 июля москвичи устремились в поселок Большое Завидово в Тверской области – там стартовал фестиваль "Нашествие". Впервые в истории "Нашествия" представят театральный спектакль "Анархия" театра "Современник". Фестиваль продлится три дня, за это время на сцену выйдут "Сплин", "Чайф", "Би-2" и другие исполнители.

Место : поселок Большое Завидово в Тверской области : поселок Большое Завидово в Тверской области Цена: от 1800 рублей



11.00 Слушаем вокальные эксперименты

В Музее архитектуры имени А. В. Щусева покажут вокальную инсталляцию "Интериоризация" продолжительностью 25 минут. Артисты будут "перекликаться" друг с другом, в результате чего музыкальная импровизация перерастет в хорал.

Место : Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Воздвиженка, 5/25 : Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Воздвиженка, 5/25 Цена: 250 рублей



12.00 Делимся фотографиями на "Сушке"

В саду "Эрмитаж" пройдет традиционная фотовыставка "Сушка" – акция сетевого издания m24.ru и Академии Фотографии. Используя прищепки, любой желающий сможет вывесить свой любимый кадр в соответствующей зоне на обозрение гостей парка.



В обмен можно будет забрать приглянувшуюся работу или отметить ее как понравившуюся с помощью стикера, который выдадут на входе. Авторы самых популярных фотографий получат призы от организаторов.



Место: Сад "Эрмитаж", улица Каретный ряд, дом 3 Сад "Эрмитаж", улица Каретный ряд, дом 3 Вход свободный



12.00 Путешествуем в шестидесятые

В парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль музыки и стиля Back to the 60's под руководством Евгения Хавтана. В рамках мероприятия гостей ждут выступления музыкантов, маркет, выставка ретро-мотороллеров и многое другое. На двух сценах фестиваля выступят такие музыкальные группы, как "Браво", биг-бэнд А. Аверкина, "Стратосфера", The Beatlove и многие другие. Иностранными гостями фестиваля станут молодые португальские музыканты TT Syndicate и французский коллектив French Boutik, возродивший эстетику и дух французской поп-музыки 60-х годов.

Место : Парк "Красная Пресня" : Парк "Красная Пресня" Цена: от 1500 рублей



12.00 Рисуем в парке искусств МУЗЕОН

В парке искусств МУЗЕОН пройдет пленэр "Твори как Моне!" Для гостей подготовят все необходимое для творчества – мольберты, краски, кисти, холсты, фартуки и т.д. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли художника, написать собственную картину по мотивам известных полотен. К участию в пленэре приглашаются москвичи и гости города без каких-либо ограничений: любого возраста и любой степени подготовки.

Место : Парк искусств МУЗЕОН, вход с Мароновского переулка : Парк искусств МУЗЕОН, вход с Мароновского переулка Вход свободный



12.00 Смотрим выставку "Период дожития"

В МВЦ "Рабочий и колхозница" началу работу выставка Константина Чалабова "Период дожития". Фотографии Чалабова рассказывают о людях, которые по разным причинам остались одни и живут в домах-интернатах. Материалом для выставки стали снимки, сделанные автором за три года работы.

Место : МВЦ "Рабочий и колхозница", проспект Мира, дом 123б : МВЦ "Рабочий и колхозница", проспект Мира, дом 123б Цена: 250 рублей



12.00 Погружаемся в прошлое

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка фотографий Юрия Кривоносова. Там представлены снимки периода его работы в журнале "Огонек" 1950-70-х годов. Посетители увидят портреты известных людей – писателей, артистов, а также снимки городских пейзажей.

Место : Мультимедиа Арт Музей, ул. Остоженка, 16 : Мультимедиа Арт Музей, ул. Остоженка, 16 Цена: от 50 рублей



12.00 Узнаем новое о Сухаревой башне

Музей "Садовое кольцо" открывает проект "Сухарева башня. Точка отсчета". Он пройдет в пяти библиотеках Южного округа Москвы. Посетители узнают интересные факты об этой достопримечательности, об истории ее строительства и особенностях архитектуры. Они также увидят отрывки фильма "Тайна Сухаревой башни. Чародеи Равновесия" в 3D-формате.

Место: библиотеки ЮАО Москвы библиотеки ЮАО Москвы Бесплатно, но необходима регистрация



12.00 Идем в Изумрудный город

На ярмарке "Изумрудный город" можно будет не только приобрести понравившиеся вещи, сделанные руками умельцев, но и пообщаться с этими мастерами. Будут представлены товары на любой вкус – бижутерия, вязаные игрушки, украшения из цветов, чехлы на телефон и одежда.

Место : Дизайн-завод Флакон, Большая Новодмитровская, 36 : Дизайн-завод Флакон, Большая Новодмитровская, 36 Вход свободный



12.00 Изучаем "ранний цвет"

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Ранний цвет в русской фотографии. Российская империя 1890-1910-е. Новые поступления". Гостям выставки представят открытки, поступившие в собрание Музея. Они выполнены в технике "фотохром" – одной из самых ранних техник получения цветного изображения.

Место: Мультимедиа Арт Музей, ул. Остоженка, 16 Мультимедиа Арт Музей, ул. Остоженка, 16 Цена: от 50 рублей



13.00 Идем на Эскимо-фест

4 и 5 июля в клубе Dewar’s Powerhouse пройдет фестиваль "Эскимо-фест". На мероприятии будет открыт маркет дизайнерской одежды, зона детского отдыха и мастер-классов. Кроме того, организаторы обещают лекции по социологии, психологии и подбору одежды, кинопоказы,бесплатные занятия йогой, танцами и многое другое.

Место : Dewar's Powerhouse, улица Гончарная, дом 7/4 : Dewar's Powerhouse, улица Гончарная, дом 7/4 Вход свободный, цена некоторых лекций – 300 рублей



14.00 Слушаем L’One в Парке Горького

В рамках празднования Дня молодежи и проведения футбольного соревнования KFC в Парке Горького пройдет праздничный концерт. Для гостей парка выступят рэперы L'One и Nel. Кроме того, гостей мероприятия ждут батлы по BMX, скейтбордингу и брейкдансу, а также битбоксу и диджеингу.

Место : ЦПКиО имени Горького : ЦПКиО имени Горького Вход свободный



16.00 Посещаем Страну Чудес

В Музее Москвы состоится большая городская игра "Страна Чудес Москва". Участники должны будут решить задачи и испытания, расположенные в историческом центре города.

Место старта: двор Музея Москвы (Зубовский бульвар, д. 2) двор Музея Москвы (Зубовский бульвар, д. 2) Цена: организационный взнос – 500 рублей с команды



17.00 Идем на фестиваль экстремального спорта The Bowl

В московском парке "Садовники" состоятся первые соревнования прорайдеров в бетоном боуле. Фестиваль The Bowl входит в программу открытого турнира по уличным видам спорта BMX&Skate. Кроме того, гостей ожидают выступления музыкантов.

Место: Скейтбаза в парке "Садовники", проспект Андропова Скейтбаза в парке "Садовники", проспект Андропова Вход свободный



18.00 Отдыхаем с друзьями

В парке 850–летия Москвы на сценической площадке состоится праздничное мероприятие "Даешь, молодежь". Все желающие поучаствуют в мастер-классах по клубным танцам, примут участие в конкурсах, викторинах, увидят выступления фольклорных и эстрадных молодежных групп. В конце вечера состоится дискотека.

Место : парк 850–летия Москвы : парк 850–летия Москвы Вход свободный



20.00 Слушаем Placebo

На сцене Зеленого театра в Парке Горького выступит культовая британская группа Placebo. Группа выступает в Москве не первый раз, но каждый концерт становится запоминающимся шоу. В этот раз музыканты наконец-то представят москвичам альбом 2013 года Loud like love.

Место: Зеленый театр, ЦПКиО имени Горького Зеленый театр, ЦПКиО имени Горького Цена: 3000 рублей



21.00 Подпеваем Светлане Сургановой

В клубе "16 тонн" группа "Сурганова и оркестр" исполнит для своих слушателей композиции из недавно выпушенного альбома "Игра в кла¬ссики" и все давно полюбившиеся хиты.

Место: клуб "16 тонн", ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 клуб "16 тонн", ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 Цена: от 2 500 рублей



22.00 Идем на Outline

На территории Карачаровского механического завода пройдет фестиваль электронной музыки и новой городской культуры Outline. Гостей фестиваля жду две танцевальные арены в аутентичном индустриальном окружении и три сцены под открытым небом, включая знаменитый нон-стоп эко-танцпол Woodz, примут ведущих электронных музыкантов планеты и десятки диджеев с мировыми именами.

Место : Территория Карачаровского механического завода, Новохохловская улица, дом 93 : Территория Карачаровского механического завода, Новохохловская улица, дом 93 Цена: от 1000 рублей



23.40 Проводим ночь с Джимом Керри

В кинотеатре Lumiere Hall состоится ночь кино с Джимом Керри. Зрители увидят три комедии с его участием – "Всегда говори "да", "Лжец-лжец", "Брюс Всемогущий". В конце каждого фильма покажут самые смешные моменты съемок.

