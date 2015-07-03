Суббота24: Идем на "Сушку" и путешествуем в шестидесятые

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко
"Сушка" в саду "Эрмитаж", фестиваль Back to the 60's в парке "Красная Пресня", концерт Placebo в Парке Горького и еще 21 событие в субботу, 4 июля.
08.00
Смотрим нового "Терминатора"
В минувший четверг в российский прокат вышел новый фильм о всемирно известном герое – "Терминатор: Генезис". Лидер сопротивления знаменитый Джон Коннор посылает в 1984 год сержанта Кайла Риз. Его задача защитить Сару Коннор, но неожиданный поворот событий меняет прошлое. Появляются новые враги, а грозный Терминатор вновь оказывается союзником.
Фото: imdb.com
Цена: от 200 рублей
08.00
Смотрим фильм "Хулиган"
Также в прокат выходит фильм "Хулиган". Его события разворачиваются вокруг тринадцатилетнего мальчика по имени Джейкоб. Он, как и большинство подростков маленького провинциального городка, не знает чем занять себя целыми днями. Подросток мечтает стать известным мотоциклистом, грезит о всеобщем признании и толпах фанатов. Но все его планы рухнули в один миг со смертью матери.
Фото: facebook.com/hellionfilm
Цена: от 200 рублей
09.00
Гуляем на свадебном фестивале
В "Этномире" пройдет IV Международный свадебный фестиваль, на котором гости познакомятся со свадебными церемониями и обрядами разных стран мира, узнают их обязательные ритуалы, порядки и обычаи начинать семейную жизнь. Кроме того, можно будет разучить свадебный вальс, создать цветочный букет, и даже выступить в роли жениха или невесты.
Фото: m24.ru/ Анастасия Самсонова
Цена: от 300 рублей
10.00
Участвуем в олимпийском забеге
В парке "Сокольники" отметят XXVI Всероссийский Олимпийский День. Праздничные мероприятия откроются легкоатлетическим забегом на 5 000 метров. В этот день в парке пройдут турниры по воздушной акробатике и футболу – среди детских команд. Любой желающий также сможет проверить уровень своей физической подготовки – с помощью специально разработанного комплекса упражнений "Мой Олимп".
Фото: park.sokolniki.com
Вход свободный по предварительной регистрации
10.00
Выбираем наряды
В ТГ "Модный сезон" в этих выходные пройдет очередной Маркет российских дизайнеров. На этот раз он будет посвящен летним коллекциям. Участниками станут Султана Французова, Елена Карнаухова, Olga Elagina, Rybalchenko, Norka Store и другие. Кроме самой ярмарки на мероприятии будут организованы мастер-классы, музыкальное сопровождение и выставка картин.
Фото: facebook.com/marketrussiandesigners
Вход свободный
10.00
Веселимся на "Нашествии"
3 июля москвичи устремились в поселок Большое Завидово в Тверской области – там стартовал фестиваль "Нашествие". Впервые в истории "Нашествия" представят театральный спектакль "Анархия" театра "Современник". Фестиваль продлится три дня, за это время на сцену выйдут "Сплин", "Чайф", "Би-2" и другие исполнители.
Фото: m24.ru/ Виктория Виатрис
Цена: от 1800 рублей
11.00
Слушаем вокальные эксперименты
В Музее архитектуры имени А. В. Щусева покажут вокальную инсталляцию "Интериоризация" продолжительностью 25 минут. Артисты будут "перекликаться" друг с другом, в результате чего музыкальная импровизация перерастет в хорал.
Фото: muar.ru
Цена: 250 рублей
12.00
Делимся фотографиями на "Сушке"
В саду "Эрмитаж" пройдет традиционная фотовыставка "Сушка" – акция сетевого издания m24.ru и Академии Фотографии. Используя прищепки, любой желающий сможет вывесить свой любимый кадр в соответствующей зоне на обозрение гостей парка.
В обмен можно будет забрать приглянувшуюся работу или отметить ее как понравившуюся с помощью стикера, который выдадут на входе. Авторы самых популярных фотографий получат призы от организаторов.
Фото: m24.ru/ Игорь Иванко
Вход свободный
12.00
Путешествуем в шестидесятые
В парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль музыки и стиля Back to the 60's под руководством Евгения Хавтана. В рамках мероприятия гостей ждут выступления музыкантов, маркет, выставка ретро-мотороллеров и многое другое. На двух сценах фестиваля выступят такие музыкальные группы, как "Браво", биг-бэнд А. Аверкина, "Стратосфера", The Beatlove и многие другие. Иностранными гостями фестиваля станут молодые португальские музыканты TT Syndicate и французский коллектив French Boutik, возродивший эстетику и дух французской поп-музыки 60-х годов.
Фото предоставлено пресс-службой
Цена: от 1500 рублей
12.00
Рисуем в парке искусств МУЗЕОН
В парке искусств МУЗЕОН пройдет пленэр "Твори как Моне!" Для гостей подготовят все необходимое для творчества – мольберты, краски, кисти, холсты, фартуки и т.д. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли художника, написать собственную картину по мотивам известных полотен. К участию в пленэре приглашаются москвичи и гости города без каких-либо ограничений: любого возраста и любой степени подготовки.
Фото предоставлено пресс-службой
Вход свободный
12.00
Смотрим выставку "Период дожития"
В МВЦ "Рабочий и колхозница" началу работу выставка Константина Чалабова "Период дожития". Фотографии Чалабова рассказывают о людях, которые по разным причинам остались одни и живут в домах-интернатах. Материалом для выставки стали снимки, сделанные автором за три года работы.
Фото предоставлено пресс-службой
Цена: 250 рублей
12.00
Погружаемся в прошлое
В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка фотографий Юрия Кривоносова. Там представлены снимки периода его работы в журнале "Огонек" 1950-70-х годов. Посетители увидят портреты известных людей – писателей, артистов, а также снимки городских пейзажей.
Фото: mamm-mdf.ru
Цена: от 50 рублей
12.00
Узнаем новое о Сухаревой башне
Музей "Садовое кольцо" открывает проект "Сухарева башня. Точка отсчета". Он пройдет в пяти библиотеках Южного округа Москвы. Посетители узнают интересные факты об этой достопримечательности, об истории ее строительства и особенностях архитектуры. Они также увидят отрывки фильма "Тайна Сухаревой башни. Чародеи Равновесия" в 3D-формате.
Фото: gazetanv.ru
Бесплатно, но необходима регистрация
12.00
Идем в Изумрудный город
На ярмарке "Изумрудный город" можно будет не только приобрести понравившиеся вещи, сделанные руками умельцев, но и пообщаться с этими мастерами. Будут представлены товары на любой вкус – бижутерия, вязаные игрушки, украшения из цветов, чехлы на телефон и одежда.
Фото: m24.ru/ Игорь Иванко
Вход свободный
12.00
Изучаем "ранний цвет"
В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Ранний цвет в русской фотографии. Российская империя 1890-1910-е. Новые поступления". Гостям выставки представят открытки, поступившие в собрание Музея. Они выполнены в технике "фотохром" – одной из самых ранних техник получения цветного изображения.
Фото: mamm-mdf.ru
Цена: от 50 рублей
13.00
Идем на Эскимо-фест
4 и 5 июля в клубе Dewar’s Powerhouse пройдет фестиваль "Эскимо-фест". На мероприятии будет открыт маркет дизайнерской одежды, зона детского отдыха и мастер-классов. Кроме того, организаторы обещают лекции по социологии, психологии и подбору одежды, кинопоказы,бесплатные занятия йогой, танцами и многое другое.
Фото: facebook.com/eskimofest
Вход свободный, цена некоторых лекций – 300 рублей
14.00
Слушаем L’One в Парке Горького
В рамках празднования Дня молодежи и проведения футбольного соревнования KFC в Парке Горького пройдет праздничный концерт. Для гостей парка выступят рэперы L'One и Nel. Кроме того, гостей мероприятия ждут батлы по BMX, скейтбордингу и брейкдансу, а также битбоксу и диджеингу.
Фото: pp.vk.me
Вход свободный
16.00
Посещаем Страну Чудес
В Музее Москвы состоится большая городская игра "Страна Чудес Москва". Участники должны будут решить задачи и испытания, расположенные в историческом центре города.
Фото: предоставлено "Мосгорпарком"
Цена: организационный взнос – 500 рублей с команды
17.00
Идем на фестиваль экстремального спорта The Bowl
В московском парке "Садовники" состоятся первые соревнования прорайдеров в бетоном боуле. Фестиваль The Bowl входит в программу открытого турнира по уличным видам спорта BMX&Skate. Кроме того, гостей ожидают выступления музыкантов.
Фото: m24.ru/ Лидия Широнина
Вход свободный
18.00
Отдыхаем с друзьями
В парке 850–летия Москвы на сценической площадке состоится праздничное мероприятие "Даешь, молодежь". Все желающие поучаствуют в мастер-классах по клубным танцам, примут участие в конкурсах, викторинах, увидят выступления фольклорных и эстрадных молодежных групп. В конце вечера состоится дискотека.
Фото: ТАСС/ Александра Мудрац
Вход свободный
20.00
Слушаем Placebo
На сцене Зеленого театра в Парке Горького выступит культовая британская группа Placebo. Группа выступает в Москве не первый раз, но каждый концерт становится запоминающимся шоу. В этот раз музыканты наконец-то представят москвичам альбом 2013 года Loud like love.
Фото: m24.ru/ Александр Авилов
Цена: 3000 рублей
21.00
Подпеваем Светлане Сургановой
В клубе "16 тонн" группа "Сурганова и оркестр" исполнит для своих слушателей композиции из недавно выпушенного альбома "Игра в кла¬ссики" и все давно полюбившиеся хиты.
Фото: m24.ru/ Михаил Сипко
Цена: от 2 500 рублей
22.00
Идем на Outline
На территории Карачаровского механического завода пройдет фестиваль электронной музыки и новой городской культуры Outline. Гостей фестиваля жду две танцевальные арены в аутентичном индустриальном окружении и три сцены под открытым небом, включая знаменитый нон-стоп эко-танцпол Woodz, примут ведущих электронных музыкантов планеты и десятки диджеев с мировыми именами.
Фото предоставлено пресс-службой
Цена: от 1000 рублей
23.40
Проводим ночь с Джимом Керри
В кинотеатре Lumiere Hall состоится ночь кино с Джимом Керри. Зрители увидят три комедии с его участием – "Всегда говори "да", "Лжец-лжец", "Брюс Всемогущий". В конце каждого фильма покажут самые смешные моменты съемок.
Фото: imdb.com
Цена: от 550 рублей