Матч за третье место ЧМ-2018 собираются провести в Сочи

Фото: ТАСС

Стадион "Фишт" в Сочи может принять матч за третье место чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал министр спорта России Виталий Мутко, сообщает "Р-Спорт".

Финал соревнований, а также матч открытия состоятся в Москве на стадионе "Лужники".

Поединки мундиаля пройдут в 11 городах на 12 стадионах. В столице игры первенства планеты примут сразу два стадиона - "Лужники" и "Открытие Арена".

Отметим, что в настоящее время в международном футбольном сообществе разразился громкий скандал. Президент ФИФА Йозеф Блаттер обратился с заявлением в прокуратуру Швейцарии. Функционер просит расследовать обстоятельства, при которых Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира по футболу.

Ранее в прессе появилась информация, что Катар победил в голосовании в результате подкупа. Ключевой фигурой в деле о подкупе чиновников является бывший руководитель Азиатской конфедерации футбола Мохаммед бин Хаммам. По версии журналистов британских СМИ, именно его компания давала взятки функционерам, отдавшим свои голоса за Катар.

Комитет по этике ФИФА в ходе расследования никаких нарушений не обнаружил.