Самолет Сочи–Москва сел в Краснодаре для госпитализации 20-летней пассажирки

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет, следовавший из Сочи в Москву, совершил незапланированную посадку в аэропорту Краснодара для госпитализации пассажирки, которой стало плохо во время полета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник экстренных службах региона.

"Пассажирский Boeing, вылетевший в среду из Сочи в Домодедово, в 21:09 мск приземлился в аэропорту Краснодара в связи с тем, что одной из пассажирок потребовалась срочная медицинская помощь", - приводит агентство слова источника.

По его словам, 20-летняя девушка была госпитализирована прибывшей бригадой скорой помощи с аллергическим заболеванием. После этого лайнер продолжил свой полет в Москву.

На прошлой неделе самолет из Москвы экстренно приземлился в Новом Уренгое из-за срабатывания датчика разгерметизации.

Boeing-737 выполнял рейс Внуково-Новый Уренгой, когда на высоте в несколько тысяч метров сработала система оповещения. На борту были 117 человек, из них восемь детей и семеро членов экипажа.

Самолет приземлился в аэропорту без повреждений, разгерметизации салона не произошло.

А в начале июля самолет авиакомпании Air France, следующий рейсом Париж – Москва, совершил экстренную посадку в Варшаве. Причиной стал приступ эпилепсии у одного из пассажиров.