"Победа" открывает рейсы в Сочи из пяти городов России

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на рейсы в Сочи из пяти городов России – Екатеринбурга, Кирова, Уфы, Волгограда и Самары. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", также открыты новые направления из Москвы в Ростов-на-Дону и из Кирова в Санкт-Петербург.

Из Екатеринбурга самолеты авиакомпании будут летать в Сочи с 12 декабря каждую субботу, из Волгограда – с 16 декабря по средам и субботам, из Кирова – с 18 декабря в ночь с четверга на пятницу. Добраться из Самары можно будет с 17 декабря по четвергам и воскресеньям, а из Уфы – 3 и 10 января.

Все полеты будут выполняться со стыковкой в Москве, кроме направления Волгоград – Сочи.

Рейсы из столицы в Ростов-на-Дону будут выполняться ежедневно с 11 декабря, а из Кирова до Санкт-Петербурга – по субботам с 19 декабря.

Ранее m24.ru сообщало, что с 19 декабря лоукостер "Победа" начнет летать в Вену и Братиславу. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании.

Рейсы будут выполняться ежедневно из Москвы. Авиалайнеры из Екатеринбурга, Кирова, Нижневартовска, Перми, Самары, Сургута и Тюмени полетят за границу со стыковкой в столице.

Кроме того, авиакомпания может получить разрешение на рейсы из Москвы в Дрезден (Германия), Кельн (Германия), Бергамо (Италия), Зальцбург (Австрия), Шамбери (Франция) и Верону (Италия).

Низкобюджетный перевозчик "Победа", являющийся дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот", открыл полеты 1 декабря 2014 года. Все рейсы авиакомпании "Победа" обслуживаются на самолетах Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Сейчас в авиапарке 12 таких самолетов.