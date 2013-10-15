Олимпийские 100-рублевые банкноты поступят в обращение 30 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Сторублевые банкноты в честь Олимпиады в Сочи-2014 поступят в обращение 30 октября.

Тираж составит 10 миллионов экземпляров, банкноты будут запущены в свободное обращение, а часть из них выйдет в подарочной упаковке.

До начала Олимпиады памятные банкноты будут завезены во все регионы страны, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на директора департамента наличного денежного обращения Банка России Александра Юрова

На олимпийских сторублевках вертикального формата будут изображены сноубордист и жар-птица.

Олимпиада в Сочи стартует 7 февраля 2014 года.

Впервые коммеморативные олимпийские банкноты были выпущены к Олимпиаде-2008 в Пекине, их тираж составил 14 миллионов.