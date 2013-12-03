Олимпийские медали выдержали все испытания на прочность

Олимпийские медали прошли испытания на прочность

Специалисты официального поставщика Зимних олимпийских игр Сочи-2014 провели испытания на прочность главной награды международного соревнования. Олимпийские медали крутили, ломали, давили прессом в несколько тонн и даже пробовали на зуб.

"Эмоции олимпийцев порой зашкаливают, поэтому медали должны выдержать любые испытания: ныряние в шампанское, в снег, давление, укусы и падения. Медали действительно выдержали испытания 10 тонным прессом. Кроме того, лента, на которой держится медаль, также выдержала все возможные испытания. С шеи олимпийца медаль точно не упадет", - рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" исполнительный директор ювелирного завода "Адамас" Максим Вайнберг.

Напомним, компания "Адамас" является официальным поставщиком Сочинских Игр в категории "Ювелирные изделия, драгоценные металлы, камни и медали". Предприятие изготовило медали для XXII Зимних Олимпийских игр и XI Зимних Паралимпийских игр в Сочи.