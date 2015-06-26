СК начал проверку из-за падения крана на Калужском шоссе

По факту падения башенного крана на Калужском шоссе начата проверка

Следственный комитет начал проверку по факту падения крана на Калужском шоссе, сообщается на сайте ведомства.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В СК отметили, что пострадавший находится в медучреждении, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ЧП произошло утром 26 июня у поворота на поселок Коммунарка, на 22-м километре Калужского шоссе. При падении крана были повреждены как минимум две машины, пострадал крановщик, его госпитализировали.

Из-за инцидента ограничено движение машин. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение было затруднено в центр – от деревни Сосенки до Газопровода, в область – от МКАД до поселка Газопровод.

Кран на Калужском шоссе упал предположительно из-за ошибки крановщика

По данным компании-застройщика, причиной падения крана на Калужском шоссе могло стать нарушение техники безопасности при работе.

Руководитель проекта реконструкции также добавил, что все документы, касающиеся работ на объекте, уже находятся у следователей. При этом он не считает, что причиной падения крана мог стать сильный ветер или другие внешние факторы.

Глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин полагает, что инцидент с обрушением крана произошел из-за непрофессионализма крановщика. "Я считаю, что здесь налицо непрофессионализм крановщика. В настоящее время мы разбираемся с этим случаем и уточняем причины произошедшего", – сказал Хуснуллин. Он добавил, что компания-подрядчик компенсирует ущерб пострадавшим в результате падения крана.

Ранее m24.ru сообщало, что пострадавший в результате ЧП на Калужском шоссе, находится в больнице в тяжелом состоянии. "Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметили в департаменте здравоохранения.