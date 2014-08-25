Маркин предложил ужесточить наказание для педофилов-родственников потерпевших

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В следственном комитете предлагают ужесточить наказание для педофилов, которые являются родственниками потерпевших. Об этом в интервью МИА "Россия сегодня" рассказал руководитель управления СК взаимодействия со СМИ Владимир Маркин.

Он отметил, что большинство преступлений против половой неприкосновенности детей совершается людьми, знакомыми с ними и зачастую проживающими в одном помещении. "Мы считаем целесообразным расширить перечень субъектов, совершение которыми преступления рассматривается как отягчающее обстоятельство, - сказал он. - К их числу предлагаем отнести близкого или иного родственника, супруга или сожителя родителя, члена семьи лица, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а также лицо, проживающее с несовершеннолетним в одном жилом помещении".

По словам Маркина, в статью Уголовного кодекса "Укрывательство преступления" нужно ввести ответственность за укрывательство преступлений средней тяжести и тяжких, совершенных против несовершеннолетних.

Отметим, что отягчающими обстоятельствами в Уголовном кодексе являются рецидив преступлений, наступление тяжких последствий, совершение преступления в составе группы лиц и по предварительному сговору и т.д. Педофилия может наказываться как обязательными работами - на срок до 480 часов, так и пожизненным заключением - если преступление совершается повторно и потерпевший младше 14 лет.