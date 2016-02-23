Форма поиска по сайту

23 февраля 2016, 15:54

Безопасность

93-летняя женщина покончила с собой на юге Москвы

Пожилая женщина покончила с собой на юге Москвы. По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.

"Днем 23 февраля 2016 года вблизи жилого дома на улице Элеваторная в Москве, обнаружено тело 93-летней пожилой женщины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По словам очевидцев, женщина непродолжительное время находилась на карнизе, после чего сорвалась вниз", – отмечается в заявлении.

В настоящее время следователи опрашивают родственников и очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

