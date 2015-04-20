По факту пожара в библиотеке ИНИОН возбуждено уголовное дело

По факту пожара в библиотеке ИНИОН возбуждено дело о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в библиотеке ИНИОН РАН, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье "халатность". По данным следствия, сотрудники МЧС в ходе проверок библиотеки не раз выявляли нарушения требований противопожарной безопасности. Но сотрудники библиотеки устраняли их лишь частично, что и привело к пожару.

Следствие проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, а также лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что пожар в библиотеке мог произойти из-за халатности чиновников. К такому выводу пришли сотрудники столичной прокуратуры. В надзорном ведомстве настаивают на возбуждении уголовного дела в отношении руководителей Федерального агентства научных организаций, Российской Академии наук и директора сгоревшей библиотеки.

В прокуратуре выяснили, что кровля здания неоднократно протекала, была неисправна электропроводка, использовались светильники без плафонов и масляные радиаторы. Все эти обстоятельства в совокупности и стали причиной пожара.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания и был полностью потушен только спустя сутки. Здание сильно пострадало, площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

Стоит отметить, что в ходе пожара сгорела примерно пятая часть книжного фонда (однако наиболее ценные экземпляры не пострадали).

Кроме того, столичные полицейские задержали двоих мужчин, пытавшихся продать 12 книг с печатью "Фундаментальная библиотека общественных наук Академии наук СССР". Издания были похищены из библиотеки ИНИОН.