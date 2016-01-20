35-летний житель Подмосковья задушил свою знакомую телевизионным кабелем

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В Дмитровском районе по подозрению в убийстве женщины задержан 35-летний местный житель, сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным следствия, 28 декабря в поселке Горшково подозреваемый находился в гостях у своей новой знакомой. В ходе ссоры он повалил женщину на пол, после чего обмотал вокруг ее шеи телевизионный кабель и сдавил. Согласно данным эксперта смерть потерпевшей наступила от асфиксии.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы.