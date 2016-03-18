Жителя Подмосковья подозревают в призывах к экстремизму через соцсеть

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

32-летний житель подмосковных Луховиц подозревается в размещении призывов к экстремизму в социальной сети. Следственным комитетом заведено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства", сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый разместил на персональной странице в одной из соцсетей высказывания, а также фото- и видеоматериалы, которые согласно выводам психолого-лингвистического исследования, расцениваются, как призыв к экстремизму.

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

Напомним, что МВД предложило запретить выезд из России подозреваемых или осужденных за экстремизм. Об этом на совещании в Совфеде сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров.

"Ряд инициатив сейчас внесен министерством… Так, необходимо рассмотреть вопрос об установлении запрета на выезд из страны лиц, которые обоснованно подозреваются или имеют непогашенную судимость за экстремистские преступления и намереваются выехать за рубеж", – сказал Макаров.