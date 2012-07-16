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Происшествия

16 июля 2012, 15:56

Сотрудников сотовых компаний подозревают в прослушке чиновников

Следственный комитет криминал ФСБ

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники столичных технических центров ОАО "МТС" и ОАО "Вымпелком" подозреваются в передаче информации подозреваемым в незаконном сборе данных, в том числе с помощью "прослушки", о высокопоставленных чиновниках РФ.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, по версии следствия, с января 2010г. по май 2012г. неизвестные получали от неустановленных сотрудников технических центров ОАО "МТС" и ОАО "Вымпелком" Москвы архивы, содержащие текстовые смс-сообщения трех жителей Московской области для их дальнейшего распространения.

На причастность к совершению данных преступлений проверяются гендиректор одного из обществ с ограниченной ответственностью города Москвы Алексей Смирнов и индивидуальный предприниматель Алексей Михайленко. По данным РИА «Новости», Смирнов ранее работал в органах безопасности, а Михайленко является частным детективом.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений).

Ранее сегодня ФСБ РФ сообщила о пресечении незаконного сбора информации о личной жизни российских чиновников. При этом фамилии высокопоставленных чиновников не называются. Комментариев от ОАО "МТС" и ОАО "Вымпелком" пока не поступало.

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