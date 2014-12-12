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Происшествия

12 декабря 2014, 04:33

В Подмосковье будут судить банду похитителей человека

Следственный комитет криминал следствие уголовные дела суды похищения людей мо

Фото: ТАСС

Следователи СКР по городу Наро-Фоминску направили в суд уголовное дело по факту похищения местного жителя, и последующего вымогательства у него денежных средств в особо крупном размере передает пресс-служба регионального управления.

По данным следствия, 15 декабря 2013 года трое жителей Казани, а так же один житель Москвы, вступив в преступный сговор, совершили похищение местного жителя с территории поселка Калининец Наро-Фоминского района.

На автомашине они перевезли похищенного в гаражный комплекс, расположенный на территории Москвы, где в течение четырех суток незаконно удерживали мужчину, а так же избивали, вымогая у него 10 млн. рублей.

19 декабря 2013 года обвиняемые привезли потерпевшего в поселок, где планировали получить от похищенного деньги, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Одному из них удалось скрыться с места происшествия.

В последующем четвертый фигурант сам явился в следственный отдел, где дал признательные показания, изобличающие всех участников данного преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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