В Следственном комитете назвали основную версию авиакатастрофы в Подмосковье

СК РФ назвал основной версией авиакатастрофы на Истре ошибку пилота

Причиной столкновения вертолета и гидроплана над Истринским водохранилищем могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте, передает Агентство "Москва".

"Основной версией причины авиакатастрофы является ошибка пилотирования. Кого из пилотов - пока не установлено", - сказали в ведомстве.

Напомним, столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло накануне возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища.

Спасатели обнаружили восемь тел погибших в результате авиакатастрофы. По предварительным данным, на борту обоих воздушных судов могли находиться девять человек.

По словам очевидца, гидросамолет за несколько секунд до трагедии начал снижаться, и пилот не заметил в воздухе вертолет и врезался в него. В результате столкновения у машин оторвались лопасти, и они упали в воду. Авария произошла на высоте 50-70 метров. Вертолетом управлял профессиональный пилот, а гидропланом – любитель.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".