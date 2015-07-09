Форма поиска по сайту

09 июля 2015, 16:22

Безопасность

СК проводит проверку по факту самоубийства полицейского в Зеленограде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В столичном отделе полиции участковый покончил жизнь самоубийством, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Тело сотрудника правоохранительных органов с огнестрельным ранением головы было найдено в рабочем кабинете накануне. Как добавляет Агентство "Москва", инцидент произошел в ОВД "Крюково" около 21.30.

По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отметим, месяц назад на северо-востоке столицы мужчина также покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел в Шокальском проезде в одном из жилых домов.

Инвалид второй группы застрелился из охотничьего ружья на общем балконе шестого этажа. Тело мужчины обнаружили жильцы дома, которые сразу же позвонили в полицию.

Следственный комитет самоубийства следствие участковые

