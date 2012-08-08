СК РФ обвинил Грузию в дискредитации российской армии

ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России в четвертую годовщину войны в Южной Осетии обвинил Грузию в попытках дискредитировать российскую армию.

СК продолжает расследование уголовного дела о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года. Срок следствия продлен до 8 февраля 2013 года. Общий объем дела составляет уже более 400 томов, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В ходе расследования установлены факты попыток дискредитации российской армии со стороны грузинских властей. Согласно показаниям свидетелей, после того, как армия РФ начала вытеснять грузинские войска из Цхинвала, трупы погибших грузинских солдат переодевали в гражданскую одежду, чтобы смонтировать фото- и видеокадры о якобы имевших место значительных жертвах среди мирного населения грузинских сел.

Также стало известно, что до вступления российской армии в город Гори и другие населенные пункты на границе с Грузией украинские наемники переодевались в форму российской армии, и при их участии делались видеокадры о якобы имевших место фактах насилия и мародерства российских солдат.

При этом в СК подчеркивают, что, согласно свидетельским показаниям, российские военнослужащие оказывали посильную помощь мирным гражданам. Грузинские компетентные органы не смогли представить доказательств совершения преступлений армией РФ. Все запросы, которые российские следователи неоднократно направляли в Грузию, остались без ответа.

Следствием также получены доказательства причастности к совершению военных преступлений, помимо высших должностных лиц Грузии, воинских начальников грузинских силовых структур. В частности, установлено, что обстрел территории миротворческого батальона РФ из тяжелого вооружения велся из населенных пунктов Грузии и не был чем-либо спровоцирован или обусловлен.

Исходя из того, что высшие должностные лица и военачальники Грузии, виновные в преступлениях, не могут быть привлечены к уголовной ответственности в России, а Грузия у себя отказывается это делать, Москва предпринимает шаги для того, чтобы расследованием войны занялся Международный уголовный суд.

Напомним, ровно 4 года назад началась операция "по принуждению Грузии к миру". В результате конфликта Россия потеряла, по разным данным, от 48 до 74 военнослужащих, от 150 до 350 солдат были ранены.

Что касается жертв среди мирного населения Южной Осетии в результате грузинской агрессии, то здесь данные сильно разнятся. Называются цифры от 160 до полутора тысяч человек.