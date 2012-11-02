Дело об убийстве Буданова передано в суд

Юсуп Темерханов. Фото: ИТАР-ТАСС

Обвиняемый в убийстве экс-полковника Юрия Буданова предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, его материалы переданы в суд, сообщает Следственный комитет.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ведомство завершило расследование дела и его материалы были переданы в прокуратуру.

Юсуп Темерханов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК "Убийство по мотиву ненависти и вражды в отношении социальной группы" и "Незаконный оборот оружия".

Уголовное дело в отношении двоих соучастников Темерханова выделено в отдельное производство и его расследование продолжается, отметили в ведомстве.

По версии следствия, 10 июня 2011 года в центре Москвы Темерханов выстрелил в Буданова восемь раз из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После совершения убийства Темерханов скрылся на автомобиле, а затем бросил машину и поджег ее. Однако огонь удалось быстро потушить, а в салоне автомобиля были найдены улики, изобличающие преступника.

Следствие полагает, что мотивом для преступления стала месть за гибель в 2000 году в Чечне отца Темерханова. По его мнению, к этому был причастен Буданов - бывший командир 160-го гвардейского танкового полка. Его имя получило широкий общественный резонанс в связи с убийством чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Буданов был лишен звания полковника по приговору суда.