01 июля 2016, 05:19

В Раменском районе задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего москвича

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Московской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летнего москвича, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Тело молодого человека нашли в лесополосе в 500 метрах от деревни Левино в Раменском районе. За несколько дней до этого юноша уехал кататься на мопеде и пропал. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 33-летний знакомый потерпевшего в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, не менее пяти раз выстрелил из травматического пистолета в юношу. После совершенного преступления мужчина скрылся.

По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

