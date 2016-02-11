Пол Маккартни предложил влюбленным обмениваться лосями и змеями

Фото: Skype

Специально к Дню святого Валентина Пол Маккартни создал серию эмодзи для Skype, сообщает The Verge.

Для программы интернет-коммуникации музыкант придумал десять движущихся под музыку смайлов, среди которых есть обнимающиеся змейки, совята, кокетливый банан или танцующая черепашка.

Серия эмодзи никак напрямую не связана с творчеством музыканта или с группой The Beatles. В Skype рассказали, что они не хотели бы перегружать эмодзи глубокими смыслами, но в честь праздника решили сопроводить их хорошей музыкой.

Первые партнерские эмодзи появились в Skype в 2015 году при поддержке Universal Studios, BBC и Disney. Коллаборация с Полом Маккартни не стала уникальным примером сотрудничества коммуникационных гигантов со звездами. Ранее свою серию смайлов для Instagram создала известная медиаперсона Ким Кардашьян.

Набор анимированных смайликов, который включает в себя изображения груди и ягодиц телезвезды, а также кроссовок из коллаборации Канье Уэста и Adidas, рук, делающих селфи, помады и корсета для похудения можно приобрести в магазинах мобильных приложений с декабря 2015 года.

Стикеры или эмодзи – изображения с прозрачным фоном для выражения эмоций. Такие пиктограммы уже есть в различных социальных сетях: "ВКонтакте" и Facebook. А также в приложении для онлайн-общения Viber.

С 11 до 25 февраля 2016 года Telegram проводит конкурс среди русскоязычных художников на создание стикеров для мессенджера. Суммарный призовой фонд составляет 20 тысяч долларов.